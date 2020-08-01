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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Сампдория
Брешиа - Сампдория: обзор матча 01 августа 2020
Брешиа
01.08.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
49'
Э. Торрегросса (П)
41'
М. Лери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Сампдория
90'
+2
Вторая желтая
К. Аскильдсен
81'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
Замена
М. Вивиани
️️️️
А. Доннарумма
78'
72'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Р. Виейра
72'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Ф. Айе
68'
68'
Замена
К. Линетти
️️️️
М. Лери
68'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Г. Марони
Замена
А. Семприни
️️️️
Д. Гастальделло
58'
Замена
Э. Ндой
️️️️
Н. Спалек
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Торрегросса
49'
48'
Желтая карточка
В. Фальконе
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Лери
Пас отдал
Т. Ауджелло
36'
Желтая карточка
Р. Виейра
27'
Пенальти не реализован!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Д. Гастальделло
26'
19'
Замена
О. Колли
️️️️
Л. Тонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-1-4-2
22
Андреначчи
5
Гастальделло
37
Матею
20
Сабелли
16
Тонали
17
Жмрхаль
27
Дессена
97
Спалек
24
Мангравити
97
Айе
92
Торрегросса
4-3-1-2
30
Фальконе
23
Депаоли
4
Йошида
3
Ауджелло
26
Тонелли
33
Марони
91
Бертолаччи
14
Виейра
7
Лери
27
Квальярелла
11
Габбиадини
Доннарумма
23
Вивиани
23
Вивиани
Доннарумма
5
Гастальделло
29
Семприни
29
Семприни
5
Гастальделло
97
Спалек
8
Ндой
8
Ндой
97
Спалек
97
Айе
99
Доннарумма
99
Доннарумма
97
Айе
26
Тонелли
25
Колли
25
Колли
26
Тонелли
33
Марони
21
Янкто
21
Янкто
33
Марони
7
Лери
17
Линетти
17
Линетти
7
Лери
91
Бертолаччи
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
91
Бертолаччи
14
Виейра
2
Торсбю
2
Торсбю
14
Виейра
Остались в запасе
Брешиа
Сампдория
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Сампдория
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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