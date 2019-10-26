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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Брешиа
Дженоа - Брешиа: обзор матча 26 октября 2019
Дженоа
26.10.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Брешиа
66'
К. Агудело
75'
К. Куаме
79'
Г. Пандев
34'
С. Тонали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Брешиа
90'
+3
Желтая карточка
А. Матри
Желтая карточка
И. Раду
87'
Желтая карточка
К. Ромеро
82'
Желтая карточка
Г. Пандев
80'
80'
Замена
А. Матри
️️️️
Н. Спалек
ГОЛ! 3:1!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Куаме
79'
ГОЛ! 2:1!
К. Куаме
Пас отдал
П. Гильоне
75'
72'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
М. Балотелли
67'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:1!
К. Агудело
Пас отдал
А. Пинамонти
66'
Замена
К. Куаме
️️️️
З. Гюмюш
65'
Желтая карточка
К. Агудело
60'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Лерагер
58'
Замена
К. Агудело
️️️️
И. Радованович
46'
Желтая карточка
П. Гильоне
45'
+3
Желтая карточка
П. Анкерсен
42'
40'
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
Д. Чансельор
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Тонали
22'
Желтая карточка
С. Тонали
18'
Желтая карточка
Д. Бизоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
97
Николас Спалек
ЦП
49
Ромуло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
4-1-3-2
13
Раду
25
Сапата
21
Ромеро
2
Анкерсен
18
Гильоне
16
Радованович
21
Лерагер
29
Кассата
20
Шоне
9
Пинамонти
11
Гюмюш
3-3-2-2
66
Йоронен
25
Бизоли
4
Чансельор
51
Кистана
20
Сабелли
16
Тонали
37
Матею
97
Спалек
49
Ромуло
97
Айе
45
Балотелли
16
Радованович
7
Агудело
7
Агудело
16
Радованович
11
Гюмюш
8
Куаме
8
Куаме
11
Гюмюш
21
Лерагер
21
Пандев
21
Пандев
21
Лерагер
4
Чансельор
5
Гастальделло
5
Гастальделло
4
Чансельор
97
Спалек
21
Матри
21
Матри
97
Спалек
45
Балотелли
99
Доннарумма
99
Доннарумма
45
Балотелли
Остались в запасе
Дженоа
Брешиа
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
22
Энрико Альфонсо
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Дженоа - Брешиа
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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