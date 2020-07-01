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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Брешиа
Интер - Брешиа: обзор матча 01 июля 2020
Интер
01.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 29 тур
6 : 0
Завершен
Брешиа
5'
Э. Янг
20'
А. Санчес (П)
45'
Д. Д'Амброзио
52'
Р. Гальярдини
83'
К. Эриксен
88'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Брешиа
ГОЛ! 6:0!
А. Кандрева
Пас отдал
К. Эриксен
88'
ГОЛ! 5:0!
К. Эриксен
83'
82'
Замена
А. Гецци
️️️️
Д. Дессена
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Гальярдини
68'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
68'
Замена
А. Кандрева
️️️️
В. Мозес
67'
Желтая карточка
Л. Агум
64'
62'
Желтая карточка
А. Семприни
Замена
Л. Агум
️️️️
Н. Барелла
59'
59'
Замена
М. Мангравити
️️️️
С. Сабелли
59'
Замена
Н. Спалек
️️️️
Я. Жмрхаль
ГОЛ! 4:0!
Р. Гальярдини
Пас отдал
А. Санчес
52'
46'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
С. Скрабб
46'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
А. Доннарумма
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
Э. Янг
45'
Желтая карточка
С. де Врей
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Санчес
20'
19'
Желтая карточка
А. Матею
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
Пас отдал
А. Санчес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Симон Скрабб
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
6
Люсьен Агум
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
15
Янг
6
де Врей
95
Бастони
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
6
Валеро
23
Барелла
11
Мозес
10
Мартинес
4
Санчес
4-1-3-2
66
Йоронен
20
Сабелли
37
Матею
29
Семприни
66
Папетти
16
Тонали
17
Жмрхаль
27
Дессена
14
Скрабб
97
Айе
99
Доннарумма
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
23
Барелла
6
Агум
6
Агум
23
Барелла
21
Гальярдини
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Гальярдини
11
Мозес
87
Кандрева
87
Кандрева
11
Мозес
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
27
Дессена
16
Гецци
16
Гецци
27
Дессена
14
Скрабб
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
14
Скрабб
20
Сабелли
24
Мангравити
24
Мангравити
20
Сабелли
17
Жмрхаль
97
Спалек
97
Спалек
17
Жмрхаль
99
Доннарумма
92
Торрегросса
92
Торрегросса
99
Доннарумма
Остались в запасе
Интер
Брешиа
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Интер - Брешиа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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