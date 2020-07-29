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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Брешиа
Лацио - Брешиа: обзор матча 29 июля 2020
Лацио
29.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Брешиа
17'
Х. Корреа
83'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Брешиа
88'
Замена
Э. Ндой
️️️️
Ф. Айе
Замена
Баштуш
️️️️
Ф. Ачерби
88'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Х. Корреа
84'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Л. Фелипе
84'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Корреа
83'
77'
Замена
А. Семприни
️️️️
Д. Гастальделло
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
56'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
56'
54'
Желтая карточка
С. Тонали
51'
Желтая карточка
А. Папетти
Желтая карточка
М. Лаццари
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
4-2-2-2
1
Стракоша
4
Патрик
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
24
Джони
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-1-3-2
22
Андреначчи
20
Сабелли
5
Гастальделло
37
Матею
66
Папетти
16
Тонали
23
Вивиани
17
Жмрхаль
97
Спалек
97
Айе
92
Торрегросса
15
Ачерби
15
Баштуш
15
Баштуш
15
Ачерби
5
Фелипе
3
Вавро
3
Вавро
5
Фелипе
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
32
Корреа
11
Адеканье
11
Адеканье
32
Корреа
5
Гастальделло
29
Семприни
29
Семприни
5
Гастальделло
97
Айе
8
Ндой
8
Ндой
97
Айе
Остались в запасе
Лацио
Брешиа
33
Джаван Андерсон
ПЗ
18
Рауль Моро
ЦФ
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
18
Рауль Моро
ЦФ
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Лацио - Брешиа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
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