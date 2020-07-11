Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Рома
Брешиа - Рома: обзор матча 11 июля 2020
Брешиа
11.07.2020, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Рома
48'
Ф. Фасио
62'
Н. Калинич
74'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Рома
Замена
А. Семприни
️️️️
М. Мангравити
87'
86'
Желтая карточка
Д. Перотти
81'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Д. Манчини
Замена
А. Гецци
️️️️
Н. Спалек
78'
77'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Н. Калинич
74'
ГОЛ! 0:3!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Д. Перотти
67'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ж. Верету
67'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Перес
66'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
62'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
Пас отдал
К. Перес
61'
Желтая карточка
Б. Перес
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Б. Бьярнасон
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фасио
Замена
Д. Дессена
️️️️
Э. Ндой
46'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
С. Скрабб
46'
Желтая карточка
С. Тонали
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
14
Симон Скрабб
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-1-5-1
66
Йоронен
66
Папетти
4
Чансельор
20
Сабелли
16
Тонали
8
Ндой
24
Мангравити
97
Спалек
14
Скрабб
8
Бьярнасон
92
Торрегросса
4-1-2-1-2
83
Миранте
3
Ибаньес
17
Фасио
23
Манчини
11
Коларов
24
Диавара
17
Верету
33
Перес
7
Пеллегрини
23
Перес
9
Калинич
97
Спалек
16
Гецци
16
Гецци
97
Спалек
24
Мангравити
29
Семприни
29
Семприни
24
Мангравити
14
Скрабб
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
14
Скрабб
8
Ндой
27
Дессена
27
Дессена
8
Ндой
8
Бьярнасон
99
Доннарумма
99
Доннарумма
8
Бьярнасон
23
Манчини
37
Спинаццола
37
Спинаццола
23
Манчини
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
23
Перес
12
Вильяр
12
Вильяр
23
Перес
9
Калинич
10
Джеко
10
Джеко
9
Калинич
17
Верету
8
Перотти
8
Перотти
17
Верету
Остались в запасе
Брешиа
Рома
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Брешиа - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Марио Ригамонти
Новости команд
Все
Брешиа
Рома
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+