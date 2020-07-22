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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Брешиа
Лечче - Брешиа: обзор матча 22 июля 2020
Лечче
22.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Брешиа
22'
Д. Лападула
32'
Д. Лападула
70'
Р. Сапонара
63'
Д. Дессена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Брешиа
83'
Замена
А. Матею
️️️️
А. Папетти
Желтая карточка
Ж. Маер
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
П. Тахцидис
70'
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дессена
63'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
М. Мангравити
Замена
Ж. Маер
️️️️
Ф. Фалько
58'
51'
Замена
А. Семприни
️️️️
С. Сабелли
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Лападула
46'
46'
Замена
Ф. Айе
️️️️
А. Доннарумма
46'
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
Д. Чансельор
ГОЛ! 2:0!
Д. Лападула
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
Ф. Фалько
22'
21'
Желтая карточка
С. Сабелли
Желтая карточка
Н. Пас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
3-2-3-1
22
Габриэл
15
Лучионе
3
Пас
2
Донати
77
Тахцидис
3
Рисполи
72
Барак
17
Сапонара
25
Фалько
18
Лападула
3-1-4-2
66
Йоронен
20
Сабелли
4
Чансельор
66
Папетти
16
Тонали
87
Мартелла
27
Дессена
17
Жмрхаль
24
Мангравити
99
Доннарумма
92
Торрегросса
18
Лападула
28
Шахов
28
Шахов
18
Лападула
25
Фалько
37
Маер
37
Маер
25
Фалько
66
Папетти
37
Матею
37
Матею
66
Папетти
4
Чансельор
5
Гастальделло
5
Гастальделло
4
Чансельор
20
Сабелли
29
Семприни
29
Семприни
20
Сабелли
24
Мангравити
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
24
Мангравити
99
Доннарумма
97
Айе
97
Айе
99
Доннарумма
Остались в запасе
Лечче
Брешиа
90
Рэзван Сава
ВР
4
Брайан Вера
ЦФ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
23
Маттиа Вивиани
ЦП
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
4
Брайан Вера
ЦФ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Лечче - Брешиа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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