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Ростов
Тимур Сулейманов
Новости
€ 1,50 млн
Тимур Сулейманов - новости
Ростов
17 марта 2000 (26), Дербент
#99 | Нападающий
183 см | 78 кг
Россия
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Публикации
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
17 августа
6
Агент Тюкавина ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
9 августа
5
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
9 августа
4
Фото
«Ростов» объявил о переходе Сулейманова в «ПСЖ», удалив запись через несколько минут
18 июня
10
Фото
«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
30 мая
«Балтика» готова заплатить 200 миллионов рублей за футболиста «Ростова»
9 мая
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
23 апреля
1
РПЛ. Сулейманов принес «Ростову» выездную победу над «Оренбургом» (1:0)
2025.10.05 13:58
10
Фото
Сулейманов перешел из «Локо» в другой клуб РПЛ
2025.06.21 22:05
1
«Ростов» выкупит нападающего «Локомотива»: известна сумма трансфера
2025.06.17 17:59
У «Балтики» перехватили форварда «Локо» Сулейманова
2025.06.12 17:18
3
«Балтика» согласовала аренду форварда «Локомотива»
2025.06.03 22:02
2
3 игрока поделили звание лучшего бомбардира FONBET Кубка России
2025.06.01 23:15
«Балтика» собирается арендовать форварда «Локомотива»
2025.05.31 20:01
«Локомотив» может продать форварда, критиковавшего Галактионова
2025.04.23 23:37
3
Галактионов отреагировал на критику Сулейманова
2025.04.21 17:58
Галактионов отреагировал на извинения Сулейманова
2025.04.20 10:30
2
Сулейманов извинился перед Галактионовым: «Я наговорил лишнего»
2025.04.16 18:17
Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»
2025.04.16 12:35
1
Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»
2025.04.16 11:05
4
Сулейманов – о недостатке игрового времени в «Локомотиве»: «Я для себя принял решение»
2025.04.16 10:20
5
Сулейманов: «Локомотив» еще даст жару»
2024.12.14 13:54
Капитан «Локомотива» травмировал ягодицу
2024.11.29 00:37
5
Сулейманов объяснил нереализованный момент против «Зенита»: «Ноги кривые»
2024.10.28 09:23
1
Форвард «Локо» Сулейманов считает, что россияне выиграли бы конкуренцию у Дугласа Сантоса в сборной
2024.10.21 12:31
3
РПЛ. «Локомотив» победил «Факел» и догнал «Краснодар», у Сулейманова – дубль
2024.05.18 18:27
6
Сулейманов рассказал о конкуренции с Дзюбой
2024.05.10 09:30
2
Сулейманов: «Локомотив» выглядел лучше «Спартака», они просто тянули время»
2024.04.28 18:30
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Митай назвал главного качка «Локомотива»
2024.03.27 10:30
Сулейманов рассказал о реакции «Локо» на незабитый Дзюбой пенальти
2024.03.15 09:48
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