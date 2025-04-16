Сулейманов – о недостатке игрового времени в «Локомотиве»: «Я для себя принял решение»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о своем игровом времени.

«Конечно, ситуация с игровым временем расстраивает. Как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут? Не знаю, тренер так видит.

С Михаилом Михайловичем [Галактионовым] не обсуждали игровое время. Друг другу улыбаемся в лицо, все хорошо – не знаю, в чем проблема.

Я для себя принял решение, мы говорили с представителем. Будем отталкиваться от конца сезона. С представителем уже обговорили, что будет в дальнейшем», – сказал Сулейманов.