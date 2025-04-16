Сулейманов – о недостатке игрового времени в «Локомотиве»: «Я для себя принял решение»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о своем игровом времени.
«Конечно, ситуация с игровым временем расстраивает. Как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут? Не знаю, тренер так видит.
С Михаилом Михайловичем [Галактионовым] не обсуждали игровое время. Друг другу улыбаемся в лицо, все хорошо – не знаю, в чем проблема.
Я для себя принял решение, мы говорили с представителем. Будем отталкиваться от конца сезона. С представителем уже обговорили, что будет в дальнейшем», – сказал Сулейманов.
- За шесть матчей РПЛ в 2025 году Сулейманов провeл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты.
- 25-летний форвард принял участие в 33 матчах за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»