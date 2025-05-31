«Балтика» собирается арендовать форварда «Локомотива»

«Балтика» близка к тому, чтобы взять в аренду нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова. Сейчас клубы согласовывают последние детали сделки.

В прошлом сезоне 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей, забил 7 голов, отдал 2 передачи.

Его контракт с московским клубом действует до лета 2029 года.

Калининградская команда в этом сезоне стала победителем Первой лиги.

Также «Балтика» сегодня официально объявила об уходе капитана команды, полузащитника Александра Осипова в связи с истечением срока контракта. Он перешел в команду зимой 2022 года. За это время Осипов провел за калининградцев 100 матчей, забил 3 гола, отдал 4 результативные передачи.