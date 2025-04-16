Сулейманов извинился перед Галактионовым: «Я наговорил лишнего»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов отказался от своих претензий, адресованных главному тренеру Михаилу Галактионову.
Ранее он заявил о недовольстве количеством игрового времени: «Как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут? Не знаю, тренер так видит».
«После игры против «Ахмата» я сказал эмоциональные вещи журналистам. Говорил о том, о чем не должен был.
Утром, на холодную голову, понял, что наговорил лишнего – приношу свои извинения команде и тренерскому штабу.
Мое время на поле – это решение тренерского штаба. Я буду продолжать работать, стараться на максимум.
Добавлю, что знаю Михаила Галактионова и его штаб довольно давно, вместе прошли многое в сборных страны разных возрастов, «Пари НН».
Благодаря ему у меня произошел серьезный прогресс в игре, за что всегда буду благодарен. Уважал и всегда буду его и тренерский штаб уважать», – сказал Сулейманов.
- За шесть матчей РПЛ в 2025 году Сулейманов провeл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты.
- 25-летний форвард принял участие в 33 матчах за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,5 миллиона евро.