Сулейманов извинился перед Галактионовым: «Я наговорил лишнего»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов отказался от своих претензий, адресованных главному тренеру Михаилу Галактионову.

Ранее он заявил о недовольстве количеством игрового времени: «Как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут? Не знаю, тренер так видит».

«После игры против «Ахмата» я сказал эмоциональные вещи журналистам. Говорил о том, о чем не должен был.

Утром, на холодную голову, понял, что наговорил лишнего – приношу свои извинения команде и тренерскому штабу.

Мое время на поле – это решение тренерского штаба. Я буду продолжать работать, стараться на максимум.

Добавлю, что знаю Михаила Галактионова и его штаб довольно давно, вместе прошли многое в сборных страны разных возрастов, «Пари НН».

Благодаря ему у меня произошел серьезный прогресс в игре, за что всегда буду благодарен. Уважал и всегда буду его и тренерский штаб уважать», – сказал Сулейманов.