Галактионов отреагировал на критику Сулейманова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о словах нападающего команды Тимура Сулейманова. Форвард был недоволен количеством игрового времени.

– Насколько сложно вам дается выбор между игроками, учитывая, что уровень плюс‑минус похожий, а в число стартовых 11 человек попасть хотят все? Например, на основе нашумевшей истории с Сулеймановым.

– Вы правильно говорите, что мест в стартовом составе всего 11. Наша профессия – выбирать определенную модель игры, которую мы тренируем в зависимости от игры соперника. Сулейманов признал эмоциональную ошибку. Мы исходим из этого, а также из функционального состояние игроков. Понятно, что для кого‑то такой выбор неприятен. В любой команде есть ребята, которые переживают, что мало играют или вообще не играют. Когда у ребят возникают вопросы, мы всегда открыты, частные беседы мы постоянно проводим.

К сожалению, Тимур немного сэмоционировал после матча. Зачастую эмоции – не лучший союзник для того, чтобы решать какие‑то конкретные задачи. К таким вопросам надо подходить рационально. Но мы после этой ситуации поговорили, спокойно все обсудили, он сам признал свою ошибку. У нас не осталось никаких недомолвок.