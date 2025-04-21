Галактионов отреагировал на критику Сулейманова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о словах нападающего команды Тимура Сулейманова. Форвард был недоволен количеством игрового времени.
– Насколько сложно вам дается выбор между игроками, учитывая, что уровень плюс‑минус похожий, а в число стартовых 11 человек попасть хотят все? Например, на основе нашумевшей истории с Сулеймановым.
– Вы правильно говорите, что мест в стартовом составе всего 11. Наша профессия – выбирать определенную модель игры, которую мы тренируем в зависимости от игры соперника. Сулейманов признал эмоциональную ошибку. Мы исходим из этого, а также из функционального состояние игроков. Понятно, что для кого‑то такой выбор неприятен. В любой команде есть ребята, которые переживают, что мало играют или вообще не играют. Когда у ребят возникают вопросы, мы всегда открыты, частные беседы мы постоянно проводим.
К сожалению, Тимур немного сэмоционировал после матча. Зачастую эмоции – не лучший союзник для того, чтобы решать какие‑то конкретные задачи. К таким вопросам надо подходить рационально. Но мы после этой ситуации поговорили, спокойно все обсудили, он сам признал свою ошибку. У нас не осталось никаких недомолвок.
- Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего. Позднее Сулейманов извинился за свои слова перед Галактионовым.
- 25-летний нападающий участвовал в этом сезоне в 24 матчах в РПЛ, но только 3 раза выходил в стартовом составе, 2 раза сыграл более одного тайма и не провел ни одной полной встречи. Сулейманов забил в чемпионате 1 гол.
- «Локо» идет в РПЛ 6-м.