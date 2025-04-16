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  • Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»

Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»

Сегодня, 12:35

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о своих физических кондициях в данный момент.

– Ты говорил, что март получился непростым в футбольном плане из-за Рамадана. Как чувствуешь себя сейчас?

– Всe отлично. Я набрал кондиции и работаю в полную силу. Радуюсь жизни, но тренер считает, что в двух матчах мне не надо играть. По 10 минут в двух матчах – значит, будем довольствоваться тем, что дают.

  • Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего. «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.
  • За шесть матчей РПЛ в 2025 году Сулейманов провeл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты.
  • 25-летний форвард принял участие в 33 матчах за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сулейманов Тимур
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