Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о своих физических кондициях в данный момент.
– Ты говорил, что март получился непростым в футбольном плане из-за Рамадана. Как чувствуешь себя сейчас?
– Всe отлично. Я набрал кондиции и работаю в полную силу. Радуюсь жизни, но тренер считает, что в двух матчах мне не надо играть. По 10 минут в двух матчах – значит, будем довольствоваться тем, что дают.
- Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего. «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.
- За шесть матчей РПЛ в 2025 году Сулейманов провeл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты.
- 25-летний форвард принял участие в 33 матчах за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»