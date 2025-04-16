Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о своих физических кондициях в данный момент.

– Ты говорил, что март получился непростым в футбольном плане из-за Рамадана. Как чувствуешь себя сейчас?

– Всe отлично. Я набрал кондиции и работаю в полную силу. Радуюсь жизни, но тренер считает, что в двух матчах мне не надо играть. По 10 минут в двух матчах – значит, будем довольствоваться тем, что дают.