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    • Сулейманов рассказал о реакции «Локо» на незабитый Дзюбой пенальти

    Сулейманов рассказал о реакции «Локо» на незабитый Дзюбой пенальти

    Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сказал, что команда поддержала форварда Артема Дзюбу после незабитого послематчевого 11-метрового в ответной игре 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (1:1, по пенальти 6:7).

    «Дзюбу поддержали. Он опытный игрок, понимает, что пенальти – это лотерея. Не фартануло, бывает. Он провел весь матч на поле, подустал», – сказал Сулейманов.

    • Первый матч команд закончился вничью 2:2.
    • «Локомотив» выбыл в путь регионов Кубка России. Жеребьевка пар для следующих стадий турнира пройдет сегодня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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