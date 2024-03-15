Сулейманов рассказал о реакции «Локо» на незабитый Дзюбой пенальти

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сказал, что команда поддержала форварда Артема Дзюбу после незабитого послематчевого 11-метрового в ответной игре 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (1:1, по пенальти 6:7).

«Дзюбу поддержали. Он опытный игрок, понимает, что пенальти – это лотерея. Не фартануло, бывает. Он провел весь матч на поле, подустал», – сказал Сулейманов.