Галактионов отреагировал на извинения Сулейманова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о словах нападающего команды Тимура Сулейманова. Форвард был недоволен количеством игрового времени

«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», – сказал Галактионов.