Галактионов отреагировал на извинения Сулейманова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о словах нападающего команды Тимура Сулейманова. Форвард был недоволен количеством игрового времени
«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», – сказал Галактионов.
- Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего. Позднее Сулейманов извинился за свои слова перед Галактионовым.
- 25-летний нападающий участвовал в этом сезоне в 24 матчах в РПЛ, но только 3 раза выходил в стартовом составе, 2 раза сыграл более одного тайма и не провел ни одной полной встречи. Сулейманов забил в чемпионате 1 гол.
Источник: «Спорт-Экспресс»