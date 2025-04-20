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Галактионов отреагировал на извинения Сулейманова

Сегодня, 10:30
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о словах нападающего команды Тимура Сулейманова. Форвард был недоволен количеством игрового времени

«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», – сказал Галактионов.

  • Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего. Позднее Сулейманов извинился за свои слова перед Галактионовым.
  • 25-летний нападающий участвовал в этом сезоне в 24 матчах в РПЛ, но только 3 раза выходил в стартовом составе, 2 раза сыграл более одного тайма и не провел ни одной полной встречи. Сулейманов забил в чемпионате 1 гол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сулейманов Тимур Галактионов Михаил
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FWSPM
1745138355
будет играть теперь еще меньше чем раньше
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