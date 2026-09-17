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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Тимур Сулейманов
Статистика
€ 1,50 млн
Тимур Сулейманов - статистика
Ростов
17 марта 2000 (26), Дербент
#99 | Нападающий
183 см | 78 кг
Россия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
1' - 72'
68'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 83'
59'
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
77' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
1' - 67'
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
77' - 90'
85'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
Был в запасе
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