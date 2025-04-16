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  • Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»

Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»

Сегодня, 11:05
5

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев сказал, что после окончания сезона будет общаться с руководством клуба по поводу возможного ухода нападающего.

– Я думаю, любой игрок, когда подпадает в такую ситуацию, имеет желание что‑то поменять. Все‑таки основное для ребят – это возможность играть.

Мы с Тимуром обсуждали текущую ситуацию. Так сложилось, что главный тренер предпочитает другого нападающего. Поэтому спокойно завершим сезон, а потом будем по этому поводу общаться с руководством на предмет клуба, в который мы бы могли перейти.

Любой спортсмен со здоровыми амбициями не будет доволен ситуацией, когда он практически не имеет игровой практики.

– То есть с наибольшей вероятностью будете искать другой клуб и Тимур покинет «Локомотив»?

– Наверное, пока рановато оценить вероятность. Все‑таки у нас все быстро меняется. И нет никакой гарантии, что Михаил Михайлович Галактионов продолжит работать с командой. Всякое может быть.

Давайте дождемся окончания сезона. В любом случае эту ситуацию мы держим в голове. Будем проговаривать с руководством и найдем приемлемое решение.

  • Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего.
  • За шесть матчей РПЛ в 2025 году Сулейманов провeл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты.
  • 25-летний форвард принял участие в 33 матчах за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сулейманов Тимур Галактионов Михаил
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Комментарии (5)
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Интерес
1744792535
Кто-то пойдёт на выход,судя по-всему.Или Сулейман-оглы,или господин Галактионов.Возможно-оба.
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FFR
1744793029
Галактионов не способен поднять команду выше 6-го места. Если это место устраивает руководства Локо, то возможно оставят его.
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Цугундeр
1744794064
Зато Масква, а не «Нью-Васюки»..) Сидите и тихонечко гордитесь. На пару. Нашли, блин, нового "бензема", пора топором бороду рубить.
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ScarlettOgusania
1744794125
а на что рассчитывает агент игрока, высказывающийся в СМИ о возможном увольнении тренера..? скорее всего, Сулейманова будут и далее выпускать минут на 10, если вообще не посадят в глухой запас, судя по высказываниям Дзюбиньо о Галактионове...
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