Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев сказал, что после окончания сезона будет общаться с руководством клуба по поводу возможного ухода нападающего.

– Я думаю, любой игрок, когда подпадает в такую ситуацию, имеет желание что‑то поменять. Все‑таки основное для ребят – это возможность играть.

Мы с Тимуром обсуждали текущую ситуацию. Так сложилось, что главный тренер предпочитает другого нападающего. Поэтому спокойно завершим сезон, а потом будем по этому поводу общаться с руководством на предмет клуба, в который мы бы могли перейти.

Любой спортсмен со здоровыми амбициями не будет доволен ситуацией, когда он практически не имеет игровой практики.

– То есть с наибольшей вероятностью будете искать другой клуб и Тимур покинет «Локомотив»?

– Наверное, пока рановато оценить вероятность. Все‑таки у нас все быстро меняется. И нет никакой гарантии, что Михаил Михайлович Галактионов продолжит работать с командой. Всякое может быть.

Давайте дождемся окончания сезона. В любом случае эту ситуацию мы держим в голове. Будем проговаривать с руководством и найдем приемлемое решение.