Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев сказал, что после окончания сезона будет общаться с руководством клуба по поводу возможного ухода нападающего.
– Я думаю, любой игрок, когда подпадает в такую ситуацию, имеет желание что‑то поменять. Все‑таки основное для ребят – это возможность играть.
Мы с Тимуром обсуждали текущую ситуацию. Так сложилось, что главный тренер предпочитает другого нападающего. Поэтому спокойно завершим сезон, а потом будем по этому поводу общаться с руководством на предмет клуба, в который мы бы могли перейти.
Любой спортсмен со здоровыми амбициями не будет доволен ситуацией, когда он практически не имеет игровой практики.
– То есть с наибольшей вероятностью будете искать другой клуб и Тимур покинет «Локомотив»?
– Наверное, пока рановато оценить вероятность. Все‑таки у нас все быстро меняется. И нет никакой гарантии, что Михаил Михайлович Галактионов продолжит работать с командой. Всякое может быть.
Давайте дождемся окончания сезона. В любом случае эту ситуацию мы держим в голове. Будем проговаривать с руководством и найдем приемлемое решение.
- Ранее Сулейманов выразил недовольство количеством своего игрового времени и сказал, что уже принял решение по поводу своего будущего.
- За шесть матчей РПЛ в 2025 году Сулейманов провeл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты.
- 25-летний форвард принял участие в 33 матчах за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,5 миллиона евро.