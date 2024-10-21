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    • Форвард «Локо» Сулейманов считает, что россияне выиграли бы конкуренцию у Дугласа Сантоса в сборной

    Форвард «Локо» Сулейманов считает, что россияне выиграли бы конкуренцию у Дугласа Сантоса в сборной

    Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал возможное получение российского паспорта защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

    «Я не придаю особого значения этому. Решил принять гражданство – это его выбор. Если Россия одобряет это, значит, так правильно.

    Но я уверен, что будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – наши русские ребята сильнее», – сказал Сулейманов.

    • Сообщалось, что 30-летний бразилец, выступающий за «Зенит» может получить российский паспорт в этом году.
    • Дуглас Сантос играет в петербургском клубе с 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:31
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    Комментарии (1)
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    andrei-sarap-yandex
    1729504870
    кто сильнее ???? крыса КРУГОВОЙ ??? СМЕШНО
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