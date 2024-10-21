Форвард «Локо» Сулейманов считает, что россияне выиграли бы конкуренцию у Дугласа Сантоса в сборной

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал возможное получение российского паспорта защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.
«Я не придаю особого значения этому. Решил принять гражданство – это его выбор. Если Россия одобряет это, значит, так правильно.
Но я уверен, что будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – наши русские ребята сильнее», – сказал Сулейманов.
- Сообщалось, что 30-летний бразилец, выступающий за «Зенит» может получить российский паспорт в этом году.
- Дуглас Сантос играет в петербургском клубе с 2019 года.