Форвард «Локо» Сулейманов считает, что россияне выиграли бы конкуренцию у Дугласа Сантоса в сборной

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал возможное получение российского паспорта защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Я не придаю особого значения этому. Решил принять гражданство – это его выбор. Если Россия одобряет это, значит, так правильно.

Но я уверен, что будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – наши русские ребята сильнее», – сказал Сулейманов.