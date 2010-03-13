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    Бенжамин Жентон - статистика

    Имя Бенжамин
    Фамилия Жентон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1980 (42 года)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    08.05.2010 76' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    05.05.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    02.05.2010 46' -90' Валансьен (Валансьен) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    24.04.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Бордо (Бордо)
    17.04.2010 Был в запасе Осер (Осер) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    10.04.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Ренн (Ренн)
    03.04.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    28.03.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 4:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    13.03.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Ланс (Ланс)
    07.03.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    27.02.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    20.02.2010 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    14.02.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    06.02.2010 59' -90' ПСЖ (Париж) 0:3 Лорьян (Лорьян)
    30.01.2010 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    20.01.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:3 Лион (Лион)
    16.01.2010 85' -90' Ле Ман (Ле Ман) 0:3 Лорьян (Лорьян)
    23.12.2009 32' -90' Лорьян (Лорьян) 3:2 Валансьен (Валансьен)
    16.12.2009 1' -76' Лорьян (Лорьян) 1:2 Марсель (Марсель)
    12.12.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Осер (Осер)
    05.12.2009 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    28.11.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Гренобль (Гренобль)
    22.11.2009 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:2 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 5:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    31.10.2009 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    18.10.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 4:1 Ницца (Ницца)
    04.10.2009 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    26.09.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    19.09.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:1 Нанси (Нанси)
    12.09.2009 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    29.08.2009 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Ле Ман (Ле Ман)
    22.08.2009 1' -90' Монако (Монако) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    15.08.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    09.08.2009 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Лорьян (Лорьян)
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