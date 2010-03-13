|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|08.05.2010
|76' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|02.05.2010
|46' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.04.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|17.04.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|4:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.03.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|07.03.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|20.02.2010
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|14.02.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|06.02.2010
|59' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:3
|Лорьян (Лорьян)
|30.01.2010
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|20.01.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:3
|Лион (Лион)
|16.01.2010
|85' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|0:3
|Лорьян (Лорьян)
|23.12.2009
|32' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Валансьен (Валансьен)
|16.12.2009
|1' -76'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Осер (Осер)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Гренобль (Гренобль)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|5:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|18.10.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|4:1
|Ницца (Ницца)
|04.10.2009
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|29.08.2009
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ле Ман (Ле Ман)
|22.08.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|09.08.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)