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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 16 декабря 2009
Лорьян
16.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
53'
М. Ваируа (П)
68'
А. Айю
90'
С. Диавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Марсель
Желтая карточка
Я. Мансури
ГОЛ! 1:2!
С. Диавара
Замена
Д. Фаншон
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
М. Бака
Замена
М. Бака
️️️️
Б. Жентон
Замена
Э. Сиссе
️️️️
С. Мбиа
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Замена
П. Дюкасс
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
А. Айю
️️️️
Ф. Морьентес
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ваируа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
25
Жонас Сакуваа
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
4-4-2
16
Одар
0
Соса
0
Жентон
6
Косиельни
14
Ле Лан
27
Диарра
31
Амалфитано
23
Мансури
7
Мвуэмба
19
Ваируа
9
Гамейро
4-4-2
30
Манданда
21
Боннар
5
Хайнце
20
Диавара
0
Тайво
7
Абриэль
27
Гонсалес
25
Мбиа
8
Шейру
14
Коне
23
Морьентес
19
Ваируа
0
Фаншон
0
Фаншон
19
Ваируа
7
Мвуэмба
8
Дюкасс
8
Дюкасс
7
Мвуэмба
0
Жентон
6
Бака
6
Бака
0
Жентон
25
Мбиа
22
Сиссе
22
Сиссе
25
Мбиа
8
Шейру
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
8
Шейру
23
Морьентес
24
Айю
24
Айю
23
Морьентес
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
25
Жонас Сакуваа
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
25
Жонас Сакуваа
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Лорьян - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мустуар
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