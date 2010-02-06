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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 06 февраля 2010
ПСЖ
06.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 3
Завершен
Лорьян
24'
М. Ваируа (П)
26'
К. Гамейро
37'
М. Амалфитано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лорьян
Замена
Д. Фаншон
️️️️
М. Ваируа
Замена
️️️️
Ж. Клеман
Желтая карточка
Ж. Морель
Замена
Ж. Морель
️️️️
С. Маршаль
Желтая карточка
А. Ле Лан
Замена
Б. Жентон
️️️️
Л. Косиельни
Замена
Л. Жюли
️️️️
Г. Оаро
ГОЛ! 0:3!
М. Амалфитано
Желтая карточка
Ж. Клеман
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ваируа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4-3-3
30
Эдель
13
Траоре
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Макелеле
9
Эрдинг
99
Оаро
88
Луйиндула
4-4-2
16
Одар
6
Косиельни
5
Маршаль
6
Бака
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
27
Диарра
31
Амалфитано
8
Дюкасс
19
Ваируа
9
Гамейро
99
Оаро
0
Жюли
0
Жюли
99
Оаро
19
Ваируа
0
Фаншон
0
Фаншон
19
Ваируа
6
Косиельни
0
Жентон
0
Жентон
6
Косиельни
5
Маршаль
21
Морель
21
Морель
5
Маршаль
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
16
Вилли Гронден
ВР
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Парк де Пренс
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