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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монпелье
Лорьян - Монпелье: обзор матча 15 августа 2009
Лорьян
15.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
68'
К. Гамейро
90'
Л. Косиельни
60'
Т. Коста
67'
Э. Спахич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монпелье
ГОЛ! 2:2!
Л. Косиельни
Замена
Г. Лякомб
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
К. Коллен
Замена
С. Диарра
️️️️
Д. Фаншон
Желтая карточка
К. Аит-Фана
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
А. Ле Лан
️️️️
А. Мвуэмба
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ! 0:2!
Э. Спахич
ГОЛ! 0:1!
Т. Коста
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Д. Фаншон
️️️️
Я. Жуффре
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
24
Антон Бурон
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
4-4-2
16
Одар
6
Косиельни
21
Морель
6
Бака
5
Маршаль
0
Монтеррубио
8
Жуффре
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
19
Ваируа
3-2-2-3
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
0
Коллен
34
Джодич
6
Марво
4
Спахич
14
Пито
8
Коста
31
Монтаньо
19
Камара
18
Аит-Фана
Фаншон
27
Диарра
27
Диарра
Фаншон
8
Жуффре
0
Фаншон
0
Фаншон
8
Жуффре
7
Мвуэмба
14
Ле Лан
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
0
Коллен
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
0
Коллен
6
Марво
20
Бельханда
20
Бельханда
6
Марво
18
Аит-Фана
27
Лякомб
27
Лякомб
18
Аит-Фана
Остались в запасе
Лорьян
Монпелье
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
24
Антон Бурон
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
10
Лилиан Компан
ЦФ
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
24
Антон Бурон
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
10
Лилиан Компан
ЦФ
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Статистика матча Лорьян - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мустуар
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