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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 09 августа 2009
Лилль
09.08.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
66'
О. Монтеррубио (АГ)
33'
К. Гамейро
52'
М. Ваируа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лорьян
Желтая карточка
Ф. Одар
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
Р. Мавуба
Замена
С. Диарра
️️️️
М. Ваируа
Замена
М. Дебюши
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
О. Монтеррубио
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
Я. Мансури
️️️️
Я. Жуффре
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Ф. Берья
Желтая карточка
Я. Жуффре
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Р. Виттек
ГОЛ! 0:2!
М. Ваируа
Желтая карточка
Л. Косиельни
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Лилль
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
20
Рафик Будербаль
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
4-4-1-1
16
Бутель
19
Эмерсон
5
Плестан
23
Рами
18
Берья
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
7
Обраньяк
10
Азар
33
Виттек
4-4-2
16
Одар
5
Маршаль
6
Косиельни
6
Бака
21
Морель
7
Мвуэмба
8
Жуффре
31
Амалфитано
0
Монтеррубио
19
Ваируа
9
Гамейро
15
Бальмон
26
Дебюши
26
Дебюши
15
Бальмон
33
Виттек
9
Де Мело
9
Де Мело
33
Виттек
18
Берья
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Берья
19
Ваируа
27
Диарра
27
Диарра
19
Ваируа
8
Жуффре
23
Мансури
23
Мансури
8
Жуффре
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
20
Рафик Будербаль
ЦП
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
20
Рафик Будербаль
ЦП
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Лорьян
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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