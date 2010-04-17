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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лорьян
Осер - Лорьян: обзор матча 17 апреля 2010
Осер
17.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
4 : 1
Завершен
Лорьян
35'
Д. Олиеч
36'
И. Йелень
55'
В. Бирса
89'
С. Ангбар (П)
82'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Лорьян
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
И. Йелень
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Ангбар
Красная карточка
Ф. Одар
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
К. Гамейро
Замена
К. Шафни
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Д. Фаншон
️️️️
Г. Бурийон
Замена
А. Ле Лан
️️️️
С. Диарра
Вторая желтая
Ж. Морель
ГОЛ! 3:0!
В. Бирса
Желтая карточка
Ж. Морель
ГОЛ! 2:0!
И. Йелень
ГОЛ! 1:0!
Д. Олиеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
22
Кевин Малага
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
3-2-3-2
16
Сорен
23
Берто
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
2
Ангбар
25
Педретти
23
Бирса
14
Олиеч
27
Йелень
21
Никулаэ
3-2-4-1
16
Одар
21
Морель
5
Маршаль
6
Косиельни
6
Бурийон
0
Соса
7
Мвуэмба
8
Жуффре
31
Амалфитано
27
Диарра
9
Гамейро
23
Бирса
25
Шафни
25
Шафни
23
Бирса
21
Никулаэ
18
Конту
18
Конту
21
Никулаэ
27
Йелень
20
Кверсия
20
Кверсия
27
Йелень
6
Бурийон
0
Фаншон
0
Фаншон
6
Бурийон
27
Диарра
14
Ле Лан
14
Ле Лан
27
Диарра
8
Жуффре
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
8
Жуффре
Остались в запасе
Осер
Лорьян
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Осер - Лорьян
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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