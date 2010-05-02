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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лорьян
Валансьен - Лорьян: обзор матча 02 мая 2010
Валансьен
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лорьян
Замена
Я. Мансури
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
Г. Данич
Замена
М. Самасса
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
М. Бишевац
Замена
Ж. Саез
️️️️
Р. Коад
Замена
Д. Бальде
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
Б. Жентон
️️️️
Ф. Соса
Замена
Я. Жуффре
️️️️
М. Амалфитано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
29
Тьене
4
Бишевац
5
Ангуа
6
Дюкортью
8
Бен Халфаллах
24
Коад
20
Кадир
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
4-4-2
16
Одар
5
Маршаль
6
Бака
6
Бурийон
0
Соса
7
Мвуэмба
8
Дюкасс
31
Амалфитано
27
Диарра
19
Ваируа
9
Гамейро
6
Дюкортью
4
Бальде
4
Бальде
6
Дюкортью
24
Коад
21
Саез
21
Саез
24
Коад
8
Бен Халфаллах
16
Самасса
16
Самасса
8
Бен Халфаллах
0
Соса
0
Жентон
0
Жентон
0
Соса
31
Амалфитано
8
Жуффре
8
Жуффре
31
Амалфитано
19
Ваируа
23
Мансури
23
Мансури
19
Ваируа
Остались в запасе
Валансьен
Лорьян
0
Грэгори Уимби
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Валансьен - Лорьян
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Нунгессер
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