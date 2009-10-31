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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лорьян
Ланс - Лорьян: обзор матча 31 октября 2009
Ланс
31.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
49'
Эдуардо
42'
Ф. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лорьян
Желтая карточка
А. Ле Лан
Замена
Д. Милованович
️️️️
С. Руде
Замена
И. Джемаа
️️️️
А. Букари
Замена
Я. Мансури
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
П. Дюкасс
Замена
О. Монтеррубио
️️️️
С. Диарра
Замена
К. Акале
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
С. Маршаль
ГОЛ! 1:1!
Эдуардо
ГОЛ! 0:1!
Ф. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
3-3-3
1
Рунье
2
Рамос
19
Сартр
26
Демон
18
Руде
5
Ковачевич
21
Армаш
11
Эдуардо
12
Букари
22
Монне-Паке
4-4-2
16
Одар
14
Ле Лан
6
Косиельни
5
Маршаль
0
Соса
7
Мвуэмба
8
Дюкасс
31
Амалфитано
27
Диарра
19
Ваируа
9
Гамейро
18
Руде
0
Милованович
0
Милованович
18
Руде
22
Монне-Паке
28
Акале
28
Акале
22
Монне-Паке
12
Букари
17
Джемаа
17
Джемаа
12
Букари
27
Диарра
0
Монтеррубио
0
Монтеррубио
27
Диарра
19
Ваируа
23
Мансури
23
Мансури
19
Ваируа
Остались в запасе
Ланс
Лорьян
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Остались в запасе
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ланс - Лорьян
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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