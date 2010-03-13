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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 13 марта 2010
Лорьян
13.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
79'
С. Маршаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ланс
Замена
Т. Маулида
️️️️
Н. Ковачевич
Замена
Я. Мансури
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ! 1:0!
С. Маршаль
Замена
К. Акале
️️️️
А. Бедимо
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Джемаа
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
Н. Ковачевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
16
Одар
0
Соса
5
Маршаль
21
Морель
6
Бурийон
27
Диарра
8
Дюкасс
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
19
Ваируа
4-3-2
1
Рунье
26
Демон
12
Бедимо
24
Шелье
2
Рамос
18
Руде
21
Армаш
5
Ковачевич
17
Джемаа
22
Монне-Паке
27
Диарра
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
27
Диарра
19
Ваируа
23
Мансури
23
Мансури
19
Ваируа
12
Бедимо
28
Акале
28
Акале
12
Бедимо
5
Ковачевич
8
Маулида
8
Маулида
5
Ковачевич
17
Джемаа
11
Эдуардо
11
Эдуардо
17
Джемаа
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
Главный тренер
Янник Каюзак
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Лорьян - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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