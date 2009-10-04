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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лорьян
Тулуза - Лорьян: обзор матча 04 октября 2009
Тулуза
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
90'
О. Монтеррубио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лорьян
Замена
К. Пентекот
️️️️
М. Берсон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Монтеррубио
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Луан
️️️️
Ф. Табану
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
Д. Фаншон
Желтая карточка
Ф. Соса
Желтая карточка
М. Берсон
Замена
П. Машаду
️️️️
Д. Браатен
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Г. Пеньяльба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
88
Луан
ЛВ
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
21
Намаие Менди
ЦЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
3-1-5-1
16
Пеле
12
М'Бенге
24
Нунке
3
Конгре
6
Капу
27
Табану
17
Сиссоко
17
Дидо
14
Берсон
22
Браатен
10
Жиньяк
3-2-4-1
16
Одар
6
Пеньяльба
5
Маршаль
6
Косиельни
0
Соса
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
27
Диарра
8
Дюкасс
0
Монтеррубио
0
Фаншон
22
Браатен
55
Машаду
55
Машаду
22
Браатен
27
Табану
88
Луан
88
Луан
27
Табану
14
Берсон
9
Пентекот
9
Пентекот
14
Берсон
0
Фаншон
25
Сакуваа
25
Сакуваа
0
Фаншон
6
Пеньяльба
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
6
Пеньяльба
Остались в запасе
Тулуза
Лорьян
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
21
Намаие Менди
ЦЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
21
Намаие Менди
ЦЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Тулуза - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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