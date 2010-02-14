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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Тулуза
Лорьян - Тулуза: обзор матча 14 февраля 2010
Лорьян
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
56'
К. Гамейро
78'
Д. Браатен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Тулуза
Замена
О. Монтеррубио
️️️️
С. Диарра
Замена
Д. Фаншон
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ! 1:1!
Д. Браатен
Замена
П. Дюкасс
️️️️
Я. Мансури
Замена
Д. Браатен
️️️️
К. Дюпуи
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Замена
М. Фофана
️️️️
Ш. М'Бенге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Кевин Дюпуи
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Матье Берсон
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
4-4-2
16
Одар
0
Соса
6
Бурийон
21
Морель
6
Косиельни
27
Диарра
23
Мансури
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
19
Ваируа
4-1-4-1
16
Видаль
23
Эбондо
4
Четто
3
Конгре
12
М'Бенге
6
Капу
27
Табану
17
Сиссоко
14
Сирье
17
Дюпуи
91
Казим-Ричардс
27
Диарра
0
Монтеррубио
0
Монтеррубио
27
Диарра
23
Мансури
8
Дюкасс
8
Дюкасс
23
Мансури
19
Ваируа
0
Фаншон
0
Фаншон
19
Ваируа
12
М'Бенге
2
Фофана
2
Фофана
12
М'Бенге
17
Дюпуи
22
Браатен
22
Браатен
17
Дюпуи
Остались в запасе
Лорьян
Тулуза
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
33
Энтони Лусталло
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
Остались в запасе
33
Энтони Лусталло
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Лорьян - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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