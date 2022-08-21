Папе Сиссе - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Папе
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Папе
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|197
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.01.2023
|85' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.08.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)