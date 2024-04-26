Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Папе Сиссе - статистика

Завершил карьеру
14 сентября 1995 (31)
#4 | Защитник
197 см
Сенегал
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
0 : 3
26.04.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Самсунспор
1 : 1
20.04.2024
Адана Демирспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 0
13.04.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Фенербахче
4 : 2
03.04.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
4 : 1
16.03.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
2 : 2
09.03.2024
Адана Демирспор
1' - 62'
56'
Турция. Суперлига, 28 тур
Адана Демирспор
1 : 0
04.03.2024
Карагюмрюк
89' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 0
25.02.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
3 : 3
18.02.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
1' - 46'
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
0 : 0
23.01.2024
Адана Демирспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
1' - 73'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
1 : 0
13.01.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 2
10.01.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
06.01.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
2 : 1
24.12.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 2
19.12.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
3 : 1
08.12.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
2 : 3
02.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
26.11.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
0 : 0
12.11.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Адана Демирспор
4 : 0
01.10.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+