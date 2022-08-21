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    Папе Сиссе - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Папе
    Фамилия Сиссе
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 197
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 6:0 Левадиакос (Левадия)
    29.01.2023 85' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    22.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    29.08.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    21.08.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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