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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Адана Демирспор
Галатасарай - Адана Демирспор: обзор матча 08 декабря 2023
Галатасарай
08.12.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Адана Демирспор
22'
С. Боэ
29'
К. Актюркоглу
90+5'
М. Икарди (П)
45+4'
М. Ньянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Адана Демирспор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Икарди
90'
+5
88'
Замена
Д. Токез
️️️️
Й. Свенссон
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Тете
83'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Л. Торрейра
79'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
К. Актюркоглу
78'
74'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Ю. Бельханда
74'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Мертенс
65'
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Демирбай
65'
65'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Э. Акбаба
46'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Нани
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Ньянг
Желтая карточка
Ф. Муслера
45'
+2
Желтая карточка
Тете
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Икарди
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Боэ
Пас отдал
К. Актюркоглу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
(К)
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
6
Эюп Айдын
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
26
Демирбай
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
11
Тете
9
Икарди
10
Мертенс
3-4-2-1
1
Махаммадалиев
6
Гюлер
4
Сиссе
10
Эрдоган
7
Сари
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
17
Нани
99
Ньянг
26
Демирбай
23
Айхан
23
Айхан
26
Демирбай
34
Торрейра
27
Оливейра
27
Оливейра
34
Торрейра
10
Мертенс
10
Заа
10
Заа
10
Мертенс
11
Тете
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
11
Тете
7
Актюркоглу
94
Бакамбу
94
Бакамбу
7
Актюркоглу
8
Акбаба
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Акбаба
22
Свенссон
24
Токез
24
Токез
22
Свенссон
17
Нани
8
Акинтола
8
Акинтола
17
Нани
20
Бельханда
20
Мишу
20
Мишу
20
Бельханда
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
Остались в запасе
Галатасарай
Адана Демирспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Галатасарай - Адана Демирспор
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
2
Офсайды
1
0
Количество передач
286
151
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.95
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
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