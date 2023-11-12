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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Фенербахче
Адана Демирспор - Фенербахче: обзор матча 12 ноября 2023
Адана Демирспор
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Фенербахче
Желтая карточка
К. Родригес
90'
+3
Желтая карточка
М. Балотелли
90'
+2
90'
+2
Замена
Р. Кент
️️️️
Д. Тадич
Замена
Нани
️️️️
Ю. Эрдоган
84'
84'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
84'
Замена
Б. Элмаз
️️️️
М. Зайц
75'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
75'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
74'
Желтая карточка
Д. Остерволде
Желтая карточка
Ю. Бельханда
74'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Э. Гравийон
66'
Замена
М. Балотелли
️️️️
М. Ньянг
66'
58'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
23'
Желтая карточка
М. Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
(К)
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
49
Muhammet Imre
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-4-1-1
25
Эзбир
10
Эрдоган
6
Гюлер
55
Гравийон
13
Родригес
22
Свенссон
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Сари
8
Акбаба
99
Ньянг
3-4-2-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Акайдын
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
8
Зайц
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
55
Гравийон
21
Стамбули
21
Стамбули
55
Гравийон
10
Эрдоган
17
Нани
17
Нани
10
Эрдоган
99
Ньянг
45
Балотелли
45
Балотелли
99
Ньянг
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
8
Зайц
28
Элмаз
28
Элмаз
8
Зайц
10
Тадич
77
Кент
77
Кент
10
Тадич
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
Остались в запасе
Адана Демирспор
Фенербахче
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
49
Muhammet Imre
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
49
Muhammet Imre
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Адана Демирспор - Фенербахче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
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