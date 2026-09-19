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Аргентина. Примера
Команды
Банфилд
Неуэн Пас
Статистика
€ 175 тыс
Неуэн Пас - статистика
Банфилд
28 апреля 1993 (33)
#3 | Защитник
191 см | 94 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Химнасия
2 : 2
19.09.2026
Банфилд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
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Италия. Серия А 2020/2021
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Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2 : 0
24.01.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 0
16.01.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 0
09.01.2021
Болонья
1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 2
06.01.2021
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 2
23.12.2020
Аталанта
78' - 90'
82'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 1
20.12.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2 : 2
16.12.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 5
13.12.2020
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 1
05.12.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
29.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1 : 2
22.11.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
08.11.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3 : 2
31.10.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
3 : 4
18.10.2020
Сассуоло
Был в запасе
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