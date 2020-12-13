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    Неуэн Пас - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Неуэн
    Фамилия Пас
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Вес 94
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Милан (Милан)
    24.01.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    16.01.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    09.01.2021 1' -81' Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    06.01.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    03.01.2021 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Болонья (Болонья)
    23.12.2020 78' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    82'
    20.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    16.12.2020 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    13.12.2020 46' -90' Болонья (Болонья) 1:5 Рома (Рим)
    05.12.2020 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Болонья (Болонья)
    29.11.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    22.11.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    08.11.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Наполи (Неаполь)
    31.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    24.10.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    18.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
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