Неуэн Пас - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Неуэн
|Фамилия
|Пас
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|94
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Неуэн
|Фамилия
|Пас
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|94
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Милан (Милан)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.01.2021
|1' -81'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|06.01.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|03.01.2021
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|23.12.2020
|78' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|82'
|20.12.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|16.12.2020
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|13.12.2020
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:5
|Рома (Рим)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)