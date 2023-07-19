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Родина
Родриго Бекао
Новости
€ 2 млн
Родриго Бекао - новости
Родина
19 января 1996 (30), Сальвадор
#50 | Защитник
191 см
Бразилия
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Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
7 сентября
3
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
5 сентября
2
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
29 августа
2
«Фенербахче» объявил о трансфере экс-защитника ЦСКА
2023.07.19 19:20
Экс-защитник ЦСКА близок к переходу в «Фенербахче» за 10 миллионов
2023.06.29 22:54
2
Серия А. «Монца» Берлускони потерпела на старте третье поражение подряд. Экс-армеец сделал ассист
2022.08.26 21:25
Серия А. «Милан» начал защиту титула с волевой победы над «Удинезе», у гостей забил экс-армеец
2022.08.13 21:31
Определился главный претендент в АПЛ на экс-защитника ЦСКА Бекао
2022.07.03 10:30
5
«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются Бекао. «Удинезе» отпустит экс-защитника ЦСКА за 20 миллионов
2022.06.06 15:42
2
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Удинезе»; Бекао играет у гостей
2021.10.24 13:43
Бабаев: «С Бекао мы регулярно на связи, но его возвращение в ЦСКА – это достаточно сложная история»
2020.08.06 08:50
3
Агент Бекао: «От ЦСКА предложений не было»
2020.07.31 16:13
3
Журналист Алексеев: «ЦСКА сделал предложение по Бекао и готов заплатить за возвращение игрока 8 миллионов»
2020.07.31 12:15
9
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Бекао попросил зарплату в два раза больше той, о которой мы договорились изначально»
2020.03.25 22:20
9
Бабаев – о переходе Бекао в «Удинезе»: «Неприятно чувствовать себя лохом»
2019.09.11 23:52
7
Бекао – после трансфера в «Удинезе»: «Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменением в моей жизни»
2019.07.30 23:50
5
Фото
«Удинезе» объявил о переходе Бекао
2019.07.10 17:46
8
Дивеев: «Бекао шокировал своим отбором. Он резко набрасывался и отнимал мяч»
2019.07.10 08:17
4
«Баия» объявила о трансфере Бекао в «Удинезе»
2019.07.06 21:24
Президент «Баии» подтвердил трансфер Бекао в «Удинезе». Сумма сделки – 1,4 миллиона
2019.07.05 08:42
10
Спортивный директор «Удинезе»: «Бекао должен приехать в июле»
2019.06.27 00:47
2
Goal: «Наполи» интересуется Бекао
2019.06.22 13:10
5
Бабаев – о новом контракте с Бекао: «У нас есть сомнения. Никто никого не собирается уговаривать»
2019.06.20 22:32
10
Бабаев: «Еще надеемся, что ЦСКА удастся найти компромисс по Бекао»
2019.06.06 16:28
7
Football Italia: Бекао перейдет в «Удинезе»
2019.06.05 01:35
14
Фото
Паредес, Влашич и Дзюба – в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored
2019.05.28 00:28
30
Бекао хочет остаться в ЦСКА
2019.05.27 07:54
10
Бабаев: «Есть предпосылки, что договоримся с «Эвертоном» по Влашичу. С Дзагоевым близки к компромиссу»
2019.05.26 21:26
1
Бабаев: «ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем. Дзагоева в ближайшее время объявим»
2019.05.26 18:54
4
Фото
Айртон, Дивеев, Жемалетдинов – в сборной 29-го тура РПЛ по версии InStat
2019.05.21 15:15
4
1
2
3
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