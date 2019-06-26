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    Спортивный директор «Удинезе»: «Бекао должен приехать в июле» 

    Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино ответил на вопрос о трансферной кампании клуба. По его словам, защитник Родриго Бекао, с которым ЦСКА вел переговоры о новом контракте, перейдет в итальянский клуб.

    «Мы совершили фактически полтора трансфера. Яяло уже прибыл, Бекао должен приехать в июле», – сказал Марино.

    • Права на Бекао принадлежат «Баии». ЦСКА арендовал футболиста на год прошлым летом.
    • Он провел 28 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
    • Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев на прошлой неделе прокомментировал переговоры о контракте с Бекао: «Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА <…> Никто никого не собирается уговаривать».

    Источник: Corriere dello Sport

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