Спортивный директор «Удинезе»: «Бекао должен приехать в июле» 

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино ответил на вопрос о трансферной кампании клуба. По его словам, защитник Родриго Бекао, с которым ЦСКА вел переговоры о новом контракте, перейдет в итальянский клуб.
«Мы совершили фактически полтора трансфера. Яяло уже прибыл, Бекао должен приехать в июле», – сказал Марино.
- Права на Бекао принадлежат «Баии». ЦСКА арендовал футболиста на год прошлым летом.
- Он провел 28 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
- Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев на прошлой неделе прокомментировал переговоры о контракте с Бекао: «Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА <…> Никто никого не собирается уговаривать».