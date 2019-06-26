Спортивный директор «Удинезе»: «Бекао должен приехать в июле» 

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино ответил на вопрос о трансферной кампании клуба. По его словам, защитник Родриго Бекао, с которым ЦСКА вел переговоры о новом контракте, перейдет в итальянский клуб.

«Мы совершили фактически полтора трансфера. Яяло уже прибыл, Бекао должен приехать в июле», – сказал Марино.