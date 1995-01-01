Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с контрактом защитника Родриго Бекао.

– По поводу Бекао, с которым ЦСКА не удалось пока подписать контракт, вы сказали: «Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе». Это – главное препятствие в закрытии сделки?

– Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение.

Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.

– То есть, скорее всего, по Бекао вы не договоритесь?

– Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения. Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА. Мы рассматриваем ситуацию всесторонне – не только с точки зрения денег, спортивной составляющей. Как говорится, насильно мил не будешь. Никто никого не собирается уговаривать.