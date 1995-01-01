Вот это настоящий профессиональный подход, за это я просто обожаю коней.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с контрактом защитника Родриго Бекао.
– По поводу Бекао, с которым ЦСКА не удалось пока подписать контракт, вы сказали: «Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе». Это – главное препятствие в закрытии сделки?
– Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение.
Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.
– То есть, скорее всего, по Бекао вы не договоритесь?
– Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения. Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА. Мы рассматриваем ситуацию всесторонне – не только с точки зрения денег, спортивной составляющей. Как говорится, насильно мил не будешь. Никто никого не собирается уговаривать.
- Права на Бекао принадлежат «Баии». ЦСКА арендовал футболисты на год прошлым летом.
- Он провел 28 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.