Football Italia: Бекао перейдет в «Удинезе»

Бразильский защитник Родриго Бекао покинет ЦСКА, сообщает Football Italia.
По информации источника, футболист уже договорился с «Удинезе». На каких условиях 23-летний центрбек будет выступать за фриульцев, пока неизвестно.
- ЦСКА прошлым летом арендовал Бекао у «Баия» на один год. Ожидалось, что по окончании сезона московский клуб выкупит игрока за один миллион евро.
- Однако стороны не сумели согласовать детали постоянного контракта из-за требований футболиста по зарплате.
- В сезоне-2018/19 Бекао сыграл 36 матчей в составе ЦСКА, результативными действиями не отличался.