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    Football Italia: Бекао перейдет в «Удинезе»

    Бразильский защитник Родриго Бекао покинет ЦСКА, сообщает Football Italia.

    По информации источника, футболист уже договорился с «Удинезе». На каких условиях 23-летний центрбек будет выступать за фриульцев, пока неизвестно.

    • ЦСКА прошлым летом арендовал Бекао у «Баия» на один год. Ожидалось, что по окончании сезона московский клуб выкупит игрока за один миллион евро.
    • Однако стороны не сумели согласовать детали постоянного контракта из-за требований футболиста по зарплате.
    • В сезоне-2018/19 Бекао сыграл 36 матчей в составе ЦСКА, результативными действиями не отличался.

    Источник: Football Italia

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