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    Бекао хочет остаться в ЦСКА

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    – Я пока не знаю, останусь ли в ЦСКА. Пока идут переговоры. Но я бы очень хотел остаться в команде.

    – Правда ли, что есть интерес от «Удинезе»?

    – Я не в курсе, этими делами занимаются мои представители. Мне конкретно об «Удинезе» не сообщали.

    • Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Баии» на правах годичной аренды.
    • В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за армейцев 36 матчей.
    • Стороны не могут договориться о постоянном сотрудничестве из-за требований футболиста по зарплате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3789

      Агасфер 35 минут назад

      Он же знает,сколько Гончар своему любимцу-Ване Облякову выбил,вот и настаивает на повышении своего жалования.

      0
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      Рейтинг: +1604

      InterMilLano1908 1 час назад

      Кончено оставайся! Успеешь еще в Удинезе поиграть

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