Бекао хочет остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал свое будущее в московском клубе.

– Я пока не знаю, останусь ли в ЦСКА. Пока идут переговоры. Но я бы очень хотел остаться в команде.

– Правда ли, что есть интерес от «Удинезе»?

– Я не в курсе, этими делами занимаются мои представители. Мне конкретно об «Удинезе» не сообщали.