Бекао хочет остаться в ЦСКА

Он же знает,сколько Гончар своему любимцу-Ване Облякову выбил,вот и настаивает на повышении своего жалования.
Защитник ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал свое будущее в московском клубе.
– Я пока не знаю, останусь ли в ЦСКА. Пока идут переговоры. Но я бы очень хотел остаться в команде.
– Правда ли, что есть интерес от «Удинезе»?
– Я не в курсе, этими делами занимаются мои представители. Мне конкретно об «Удинезе» не сообщали.
- Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Баии» на правах годичной аренды.
- В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за армейцев 36 матчей.
- Стороны не могут договориться о постоянном сотрудничестве из-за требований футболиста по зарплате.