UOL Esporte: Бекао может покинуть ЦСКА, игрок близок к переходу в «Удинезе»

Неужели Удинезе положит ему зарплату больше чем ЦСКА? Скорей всего Бекао набивает себе цену.
ЦСКА не смог договориться с защитником Родриго Бекао о подписании полноценного контракта, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, переговоры между сторонами зашли в тупик из-за требований футболиста по зарплате.
Армейцы прошлым летом арендовали 23-летнего бразильца у «Баия» на один год. Ожидалось, что по окончании сезона московский клуб выкупит игрока за один миллион евро.
Бекао получил предложение от «Удинезе», который готов платить ему больше, чем ЦСКА. Не исключено, что в ближайшие недели футболист перейдет в итальянскую команду.
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