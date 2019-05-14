UOL Esporte: Бекао может покинуть ЦСКА, игрок близок к переходу в «Удинезе»

ЦСКА не смог договориться с защитником Родриго Бекао о подписании полноценного контракта, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, переговоры между сторонами зашли в тупик из-за требований футболиста по зарплате.

Армейцы прошлым летом арендовали 23-летнего бразильца у «Баия» на один год. Ожидалось, что по окончании сезона московский клуб выкупит игрока за один миллион евро.

Бекао получил предложение от «Удинезе», который готов платить ему больше, чем ЦСКА. Не исключено, что в ближайшие недели футболист перейдет в итальянскую команду.