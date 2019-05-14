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    UOL Esporte: Бекао может покинуть ЦСКА, игрок близок к переходу в «Удинезе»

    ЦСКА не смог договориться с защитником Родриго Бекао о подписании полноценного контракта, сообщает UOL Esporte.

    По информации источника, переговоры между сторонами зашли в тупик из-за требований футболиста по зарплате.

    Армейцы прошлым летом арендовали 23-летнего бразильца у «Баия» на один год. Ожидалось, что по окончании сезона московский клуб выкупит игрока за один миллион евро.

    Бекао получил предложение от «Удинезе», который готов платить ему больше, чем ЦСКА. Не исключено, что в ближайшие недели футболист перейдет в итальянскую команду.

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское интернет-издание, принадлежащее UOL – крупнейшему в мире португалоязычнму порталу. Подписчиков в твиттере – 983 тысячи.

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    14.05.2019 23:20
    Комментарии29
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      Неужели Удинезе положит ему зарплату больше чем ЦСКА? Скорей всего Бекао набивает себе цену.

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      Рейтинг: +4256

      BRO_football 15 мая, 15:50

      Пусть уходит. Бекао просто ужасно играет весной в обороне.
      Любая европейская команда из Топ-5 лиг лучше российской, поэтому, если появилась возможность уйти, то почему бы и нет.

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      Рейтинг: +279

      Dmirubo 15 мая, 14:50

      Пробился бы ЦСКА в лигу чемпионов - точно бы выкупили и платить стали больше. А так, Бекао весной, как и вся оборона ЦСКА, играет очень плохо. Кучу очков растеряли.. Я думаю, что ЦСКА может платить побольше и и заключит всё-таки с игроком контракт, чтобы потом в течение 1-2 лет куда-нибудь его продать по более высокой цене.

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      Рейтинг: +316

      Киркинитидец 15 мая, 13:47

      пусть катится... мне он тоже не очень.

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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 15 мая, 09:51

      Учитывая то,что "Картофельный божок" подставил Гинера,сделав его практически банкротом,это,к сожалению,становится наиболее вероятным продолжением его карьеры.Жаль,бразило-индеец пришёлся ко двору,это видно как по тёплым отзывам болельщиков ЦСКА,так и по тупым(чаще всего) его ненавистников.Следовательно,"наступил на мозоль" им.

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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball > Агасфер 15 мая, 10:07

      Ты о каком божке ?

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      Рейтинг: +3629

      Агасфер > ItalianFootball 15 мая, 14:08

      Выходце из картофельной столицы Евразии-Гончаренко.

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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball > Агасфер 6 часов назад

      Аааа, ну тогда уж Ганчаренко, дабы никого не оскорблять.

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      Рейтинг: +1054

      zritelx 15 мая, 09:06

      Наивность, агенты накручивают, а не сам игрок, в Италии всегда были доморощенные очень хорошие игроки обороны, какой Бекао, для ЦСКА- может да, но весной сильно сдал, правда как и вся команда, ЦСКА стоит взять очень большую паузу и агент с игроком будут согласны на любую зарплату, не Марио это и не Ракицкий

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      Рейтинг: +10420

      bset > zritelx 15 мая, 09:41

      В любом случае его трансферная цена выросла в несколько раз за этот сезон. Если контракт не заключить, ЦСКА теряет эту разницу)

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      Рейтинг: +1054

      zritelx > bset 15 мая, 10:18

      Логично и правильно рассуждаете-игры в лиге чемпионов , две победы над Реалом, конечно проценты к стоимости, но не возьмет его европейский клуб любой , почти регулярно выступающий в лиге чемпионов, за сумму большую чем дает ЦСКА да и к стати разговор ведется на сегодняшний день о личном контракте, все хотят всегда больше, Краснодар -пример, Гинер на такое , как пугание другими покупателями не ведется, посмотрим что будет.

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      Рейтинг: +10420

      bset > zritelx 15 мая, 13:40

      Согласен, что руководство грамотно разрулит. Я к тому, что он ЦСКА не принадлежит. Нет личного контракта - нет выкупа его контракта. Сейчас он стоит по оценкам около 6 млн, а сумма выкупа, думаю, около 1 млн. Вот тут и потеря из-за личного контракта может случиться, отсюда же, наверное, шантаж идет, если это не утка. По поводу взять - да, никто не возьмет. Но речь не идет о моментальной продаже, а через 2-3 сезона вполне может дорасти до 20+ млн, если продолжит в том же духе.

      0
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      Рейтинг: +411

      Niko 15 мая, 06:55

      Ждём официальных данных, пока это бла бла
      Но в целом чем больше не надежных людей уйдёт за баблом, трофеями, по усмотрению жён и тд, тем стабильнее будем развиваться

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      Рейтинг: +411

      Niko 15 мая, 06:50

      Ждём официальных данных, пока это бла бла

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      Рейтинг: +1154

      Бухбух 15 мая, 05:06

      Если бы был россиянином, тогда бы и контракт выкупили и денег дали не меньше, чем в Удинезе.

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      Рейтинг: +365

      splint1989 > Бухбух 15 мая, 05:56

      Гинер не дает денег из-за паспорта и подобной херни, во-первых их нет, а во-вторых там четкая система распределения з/п(открыта для общего доступа можно посмотреть кто сколько получает) и если мне намять не подводит больше Акинфеева там никто не получает

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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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