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    Агент Бекао: «От ЦСКА предложений не было»

    Фернандо Тершейро, агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао, отреагировал на слухи о желании ЦСКА вернуть игрока.

    «Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всe возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения», – сказал агент.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца 6-8 миллионов евро.
    • Бекао выступал за московский клуб в сезоне-2018/19, сыграл 36 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +197

      Радио1000шумеров 8 минут назад

      "Может ли Бекао вернуться в ЦСКА?" What Is Dead May Never Die. Покойся с миром, Бекао. Вместе со своими агентами....Аминь.

      0
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      Рейтинг: +294

      Mityai90 16 минут назад

      И не будет, пошел на йух

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