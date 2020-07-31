Агент Бекао: «От ЦСКА предложений не было»

Фернандо Тершейро, агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао, отреагировал на слухи о желании ЦСКА вернуть игрока.

«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всe возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения», – сказал агент.