Агент Бекао: «От ЦСКА предложений не было»

"Может ли Бекао вернуться в ЦСКА?" What Is Dead May Never Die. Покойся с миром, Бекао. Вместе со своими агентами....Аминь.
Фернандо Тершейро, агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао, отреагировал на слухи о желании ЦСКА вернуть игрока.
«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всe возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения», – сказал агент.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца 6-8 миллионов евро.
- Бекао выступал за московский клуб в сезоне-2018/19, сыграл 36 матчей.