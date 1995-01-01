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    Президент «Баии» подтвердил трансфер Бекао в «Удинезе». Сумма сделки – 1,4 миллиона

    Защитник «Баии» Родриго Бекао перейдет в «Удинезе».

    Трансфер подтвердил президент «Баии» Гильерме Беллинтани.

    «Бекао переходит в «Удинезе». «Баия» получит со сделки 1,4 миллиона евро», – заявил президент бразильской команды.

    • Последний сезон бразилец выступал на правах аренды в ЦСКА.
    • Родриго провел 28 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
    • Московский клуб был заинтересован в выкупе контракта защитника, но представители футболиста сделали выбор в пользу «Удинезе».

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +957

      Derzkiy1 1 час назад

      Второй круг защита Армейцев была очень дырявая из за этого выбыли из чемпионской гонки ...

      0
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      Рейтинг: +368

      Ивантеевец 1 час назад

      Скатертью дорога. Неблагодарность вопиющая.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +826

      Mirak92 1 час назад

      Велика потеря!особенно его брак в последних играх

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