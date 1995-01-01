Президент «Баии» подтвердил трансфер Бекао в «Удинезе». Сумма сделки – 1,4 миллиона

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Защитник «Баии» Родриго Бекао перейдет в «Удинезе».
Трансфер подтвердил президент «Баии» Гильерме Беллинтани.
«Бекао переходит в «Удинезе». «Баия» получит со сделки 1,4 миллиона евро», – заявил президент бразильской команды.
- Последний сезон бразилец выступал на правах аренды в ЦСКА.
- Родриго провел 28 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
- Московский клуб был заинтересован в выкупе контракта защитника, но представители футболиста сделали выбор в пользу «Удинезе».