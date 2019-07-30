Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бекао – после трансфера в «Удинезе»: «Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменением в моей жизни»

    Защитник «Удинезе» Родриго Бекао прокомментировал трансфер в итальянский клуб из «Баии».

    «Партнеры по команде и персонал клуба тепло приветствовали меня. Я пришел в «Удинезе», чтобы достичь больших целей. Сделаю все возможное, чтобы это произошло. Уверен, что здесь, в «Удинезе», буду жить в семейной обстановке. Есть все предпосылки к тому, чтобы провести хороший сезон.

    Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменением в жизни. Теперь я готов с большим энтузиазмом погрузиться еще в одну новую реальность.

    Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, и в «Удинезе» это станет предзнаменованием хорошего сезона», – сказал Бекао.

    • В сезоне-2018/19 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.
    • Игрок провел за москвичей 36 матчей и заработал 10 желтых карточек.
    • ЦСКА хотел выкупить Бекао, но не смог договориться с защитником об условиях личного контракта.

    Источник: Официальный сайт «Удинезе»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2019 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 31 июля 2019, 11:34

      Р.Бекао, здорово ошибся, в ЦСКА мог бы и дальше повышать свой
      игровой потенциал с учетом игр в ЛЕ, а теперь его рост может
      остановиться, сидя на лавочке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 июля 2019, 08:13

      И что? В каком-то захудалом Удинезе больше платят, чем в ЦСКА? Или там перспективы выше? Может они регулярно в еврокубках играют? Что за странный трансфер? Похоже, что бабло отмывают ребята.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Cules2013 31 июля 2019, 08:25

      Там заплатили больше агенту, Бекао пожалеет - это однозначно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 31 июля 2019, 06:35

      Успехов, но если всегда идти на поводу у агентов, то могут завести... хотя в данной ситуации ему и верить некому

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 31 июля 2019, 00:24

      Хороший был защитник по меркам рпл. Думал он останется 100%, а Влашич уйдёт 100%. Вот как бывает.. все так, да наоборот.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11