Дивеев: «Бекао шокировал своим отбором. Он резко набрасывался и отнимал мяч»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о переходе Родриго Бекао в «Удинезе», рассказал о совместных тренировках с бразильцем и объяснил, почему подписал полноценный контракт с армейским клубом.

– Этим летом ЦСКА не смог договориться с бразильцем Бекао о подписании контракта. Вас это удивило?

– Честно, удивило. Если сравнивать «Удинезе» и ЦСКА, то сразу становится понятно, кто и где играет. У нас каждый год Лига чемпионов или Лига Европы, а у «Удинезе» этого нет. Но это его решение. Хотя, возможно, это решение агентов, кто знает. Мне остается только пожелать ему удачи. Он реально сильный футболист. Очень понравился его стиль игры при отборе.

– Что особенного в его отборе? Пытались это повторить?

– Когда мы тренировались и я был с мячом, Бекао очень резко на меня выбросился, когда отбирал мяч. Честно, я даже был немного шокирован. Вроде он стоял в метре от меня, а потом уже в моих ногах. Потом наблюдал за ним на тренировках. Его пытаются обыграть, а он резко выбрасывает ногу в самый неожиданный для нападающего момент и сразу отнимает мяч. Смотрел за этим, решил сам попробовать, но у меня не получалось. Но ничего, научимся.

– Этим летом вы с Бекао были в похожей ситуации: ваш срок аренды тоже заканчивался. Вы могли себя повести, как бразилец. Такие мысли были?

– Нет, вообще ни капли. Когда перешел в ЦСКА на правах аренды, моей задачей было показать себя на максимуме, чтобы остаться здесь и чтобы меня Виктор Михайлович Гончаренко взял в команду. Если какие-то клубы РПЛ захотели бы меня перехватить этим летом, я бы ни за что не согласился, даже если бы там какие-то очень большие деньги предлагали. В ЦСКА я знаю тренера, он очень сильный, отлично работает с молодыми и доверяет каждому футболисту. Меня здесь устраивает вообще все: команда, весь персонал, тренерский штаб, процесс подготовки, план на игру.

– Бекао должен заменить новый защитник – хорват Звонимир Шарлия. Уже успели увидеть его в деле?

– Видел его в игре, он мне понравился. У него хороший отбор. По нему сразу видно – мужик. Если врежет, то врежет. Сильный игрок со стержнем.