Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Дивеев: «Бекао шокировал своим отбором. Он резко набрасывался и отнимал мяч»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о переходе Родриго Бекао в «Удинезе», рассказал о совместных тренировках с бразильцем и объяснил, почему подписал полноценный контракт с армейским клубом.

    – Этим летом ЦСКА не смог договориться с бразильцем Бекао о подписании контракта. Вас это удивило?

    – Честно, удивило. Если сравнивать «Удинезе» и ЦСКА, то сразу становится понятно, кто и где играет. У нас каждый год Лига чемпионов или Лига Европы, а у «Удинезе» этого нет. Но это его решение. Хотя, возможно, это решение агентов, кто знает. Мне остается только пожелать ему удачи. Он реально сильный футболист. Очень понравился его стиль игры при отборе.

    – Что особенного в его отборе? Пытались это повторить?

    – Когда мы тренировались и я был с мячом, Бекао очень резко на меня выбросился, когда отбирал мяч. Честно, я даже был немного шокирован. Вроде он стоял в метре от меня, а потом уже в моих ногах. Потом наблюдал за ним на тренировках. Его пытаются обыграть, а он резко выбрасывает ногу в самый неожиданный для нападающего момент и сразу отнимает мяч. Смотрел за этим, решил сам попробовать, но у меня не получалось. Но ничего, научимся.

    – Этим летом вы с Бекао были в похожей ситуации: ваш срок аренды тоже заканчивался. Вы могли себя повести, как бразилец. Такие мысли были?

    – Нет, вообще ни капли. Когда перешел в ЦСКА на правах аренды, моей задачей было показать себя на максимуме, чтобы остаться здесь и чтобы меня Виктор Михайлович Гончаренко взял в команду. Если какие-то клубы РПЛ захотели бы меня перехватить этим летом, я бы ни за что не согласился, даже если бы там какие-то очень большие деньги предлагали. В ЦСКА я знаю тренера, он очень сильный, отлично работает с молодыми и доверяет каждому футболисту. Меня здесь устраивает вообще все: команда, весь персонал, тренерский штаб, процесс подготовки, план на игру.

    – Бекао должен заменить новый защитник – хорват Звонимир Шарлия. Уже успели увидеть его в деле?

    – Видел его в игре, он мне понравился. У него хороший отбор. По нему сразу видно – мужик. Если врежет, то врежет. Сильный игрок со стержнем.

    • Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды в январе. Летом москвичи выкупили его у башкирского клуба.
    • В сезоне-2018/19 защитник провел за ЦСКА 10 матчей.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5064

      prezent2017 3 минуты назад

      В «Удинезе» с таким "отбором" будут удалять в каждом матче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1619

      Masteralex 42 минуты назад

      неоднозначный защитник, вроде бы и хороший цепкий, но иногда так дико косячит что перечеркивает все его плюсы, защитник должен быть стабилен

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru