Бабаев: «Еще надеемся, что ЦСКА удастся найти компромисс по Бекао»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать слухи относительно будущего защитника команды Родриго Бекао.

Ранее СМИ сообщили, что бразилец продолжит карьеру в «Удинезе». Сам футболист не раз подчеркивал, что хочет остаться в московском клубе.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Бекао. Мы на связи с футболистом. То, что переговоры могут параллельно вести другие клубы, не сюрприз. Мы пока ещe надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение», – сказала Бабаев.

Бекао перешел в ЦСКА из «Баии» летом прошлого года на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за москвичей 36 матчей.

Football Italia: Бекао перейдет в «Удинезе»

Бекао хочет остаться в ЦСКА