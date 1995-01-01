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    Бабаев: «Еще надеемся, что ЦСКА удастся найти компромисс по Бекао»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать слухи относительно будущего защитника команды Родриго Бекао.

    Ранее СМИ сообщили, что бразилец продолжит карьеру в «Удинезе». Сам футболист не раз подчеркивал, что хочет остаться в московском клубе.

    «Я не буду комментировать слухи по поводу Бекао. Мы на связи с футболистом. То, что переговоры могут параллельно вести другие клубы, не сюрприз. Мы пока ещe надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение», – сказала Бабаев.

    • Бекао перешел в ЦСКА из «Баии» летом прошлого года на правах годичной аренды.
    • В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за москвичей 36 матчей.

    Football Italia: Бекао перейдет в «Удинезе»

    Бекао хочет остаться в ЦСКА

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1266

      Бухбух 1 час назад

      Компромисс может быть найден только в результате повышения ЗП. Бекао прекрасно понимает, что играет не хуже российских футболеров, а получает меньше их.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1471

      Ubuntu 1 час назад

      Не хорошо поступает Бекао.
      Его вытащили откуда-то с лавки днище клуба в Бразилии, раскрыли, развили, а он права качать стал

      2
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