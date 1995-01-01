Бабаев: «Еще надеемся, что ЦСКА удастся найти компромисс по Бекао»

Компромисс может быть найден только в результате повышения ЗП. Бекао прекрасно понимает, что играет не хуже российских футболеров, а получает меньше их.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать слухи относительно будущего защитника команды Родриго Бекао.
Ранее СМИ сообщили, что бразилец продолжит карьеру в «Удинезе». Сам футболист не раз подчеркивал, что хочет остаться в московском клубе.
«Я не буду комментировать слухи по поводу Бекао. Мы на связи с футболистом. То, что переговоры могут параллельно вести другие клубы, не сюрприз. Мы пока ещe надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение», – сказала Бабаев.
- Бекао перешел в ЦСКА из «Баии» летом прошлого года на правах годичной аренды.
- В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за москвичей 36 матчей.
Football Italia: Бекао перейдет в «Удинезе»