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    Бабаев: «ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем. Дзагоева в ближайшее время объявим»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какое будущее ждет в клубе арендованных защитника Родриго Бекао и полузащитника Николы Влашича.

    Также руководитель сообщил, что в скоро армейцы объявят о продлении контракта с хавбеком Аланом Дзагоевым.

    «Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. Есть большая вероятность, хотя пока нет подписи, что Никола останется и мы договоримся с «Эвертоном».

    С Дзагоевым близки к компромиссу. Думаю, в ближайшее время объявим.

    По Марио (Фернандесу) с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет», – сказал Бабаев.

    • Бекао перешел в ЦСКА из «Баии» на правах годичной аренды прошлым летом. Влашич – на такой же срок же срок из «Эвертона».
    • В сезоне-2018/19 бразильский защитник провел за москвичей 35 матчей.
    • В активе хорватского полузащитника 31 игра, восемь голов и семь результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4730

      prezent2017 26 секунд назад

      По Марио (Фернандесу) с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет»!!! Странно как-то?

      0
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      Рейтинг: +10522

      bset 11 минут назад

      Хочется верить, что слухи по Бекао преувеличены. А то по сегодняшнему матчу с той стабильностью он не тянет на высокую зарплату. Сначала надо продемонстрировать стабильность, а уже потом просить деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2396

      САДЫЧОК 1 час назад

      ...А , что Влашич ...побегал и всё ! Очень дорогой игрок ! Дзагоев-лентяй и точка ! Эти 2 игрока точно не нужны ЦСКА !

      -2
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      Рейтинг: +3763

      Агасфер 1 час назад

      В отношении Влашича надо надеяться,в отношении Бекао-договариваться и идти на взаимные уступки,а сколько можно содержать балласт в лице Дзагоева-не понятно Найдите ему утешительную должность в системе клуба(пока сам не дисквалифицирует своё новое положение),а не утешайте себя тем,что он ещё может быть полезен на поле.

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