Бабаев: «ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем. Дзагоева в ближайшее время объявим»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какое будущее ждет в клубе арендованных защитника Родриго Бекао и полузащитника Николы Влашича.

Также руководитель сообщил, что в скоро армейцы объявят о продлении контракта с хавбеком Аланом Дзагоевым.

«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. Есть большая вероятность, хотя пока нет подписи, что Никола останется и мы договоримся с «Эвертоном».

С Дзагоевым близки к компромиссу. Думаю, в ближайшее время объявим.

По Марио (Фернандесу) с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет», – сказал Бабаев.