Бабаев: «ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем. Дзагоева в ближайшее время объявим»

По Марио (Фернандесу) с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет»!!! Странно как-то?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какое будущее ждет в клубе арендованных защитника Родриго Бекао и полузащитника Николы Влашича.
Также руководитель сообщил, что в скоро армейцы объявят о продлении контракта с хавбеком Аланом Дзагоевым.
«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. Есть большая вероятность, хотя пока нет подписи, что Никола останется и мы договоримся с «Эвертоном».
С Дзагоевым близки к компромиссу. Думаю, в ближайшее время объявим.
По Марио (Фернандесу) с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет», – сказал Бабаев.
- Бекао перешел в ЦСКА из «Баии» на правах годичной аренды прошлым летом. Влашич – на такой же срок же срок из «Эвертона».
- В сезоне-2018/19 бразильский защитник провел за москвичей 35 матчей.
- В активе хорватского полузащитника 31 игра, восемь голов и семь результативных передач.