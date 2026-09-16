Статистика по турнирам

Россия. Премьер-лига 2026/2027 Турция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018