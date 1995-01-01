Goal: «Наполи» интересуется Бекао

Защитник ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в «Наполи».
Неаполитанский клуб заинтересован в приобретении бразильца в летнее трансферное окно.
- Права на 23-летнего футболиста принадлежат «Баии». Прошлый сезон он провел в московском клубе в аренде.
- Бекао сыграл в составе ЦСКА 36 матчей.
- Ранее сообщалось, что армейцы не могут найти компромисс с защитником по контракту.
Бабаев: «Еще надеемся, что ЦСКА удастся найти компромисс по Бекао»
Бабаев – о новом контракте с Бекао: «У нас есть сомнения. Никто никого не собирается уговаривать»