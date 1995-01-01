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    Goal: «Наполи» интересуется Бекао

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в «Наполи».

    Неаполитанский клуб заинтересован в приобретении бразильца в летнее трансферное окно.

    • Права на 23-летнего футболиста принадлежат «Баии». Прошлый сезон он провел в московском клубе в аренде.
    • Бекао сыграл в составе ЦСКА 36 матчей.
    • Ранее сообщалось, что армейцы не могут найти компромисс с защитником по контракту.

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    Источник: Goal

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