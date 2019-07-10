«Удинезе» объявил о переходе Бекао

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао перешел в «Удинезе». Об этом итальянский клуб объявил в своем инстаграме.

Фриульцы приобрели 23-летнего футболиста у «Баии». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 1,6 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.

Игрок провел за москвичей 36 матчей и заработал 10 желтых карточек.

ЦСКА хотел выкупить Бекао, но не смог договориться с защитником об условиях личного контракта.