«Удинезе» объявил о переходе Бекао

К сожалению финансовая составляющая для него оказалась важнее спортивной
Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао перешел в «Удинезе». Об этом итальянский клуб объявил в своем инстаграме.
Фриульцы приобрели 23-летнего футболиста у «Баии». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 1,6 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.
- Игрок провел за москвичей 36 матчей и заработал 10 желтых карточек.
- ЦСКА хотел выкупить Бекао, но не смог договориться с защитником об условиях личного контракта.