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    «Удинезе» объявил о переходе Бекао

    Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао перешел в «Удинезе». Об этом итальянский клуб объявил в своем инстаграме.

    Фриульцы приобрели 23-летнего футболиста у «Баии». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 1,6 миллиона евро.

    • В сезоне-2018/19 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.
    • Игрок провел за москвичей 36 матчей и заработал 10 желтых карточек.
    • ЦСКА хотел выкупить Бекао, но не смог договориться с защитником об условиях личного контракта.

    text

    Публикация от text (@udinesecalcio)

    Источник: Инстаграм «Удинезе»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1534

      Ubuntu 13 минут назад

      К сожалению финансовая составляющая для него оказалась важнее спортивной

      1
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      Рейтинг: +798

      Стаz 41 минуту назад

      Да и HooY с ним

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6782

      KLIM777 1 час назад

      топ игрок в топ клуб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      GSmall > KLIM777 1 час назад

      Это сарказм,я надеюсь)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +839

      Mirak92 > GSmall 1 час назад

      Ну и слава богу,брак на браке!

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