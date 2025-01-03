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Викинг
Эрик Ботхейм
Новости
€ 3,50 млн
Эрик Ботхейм - новости
Викинг
10 января 2000 (26)
#22 | Нападающий
Норвегия
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Трансферы
Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба
2025.01.03 08:21
3
«Краснодару» грозит трансферный бан от ФИФА
2025.01.02 22:10
5
Агент Ботхейма: «Краснодар» – топ-клуб. Жаль, что все так вышло»
2023.02.09 12:42
1
Стало известно, почему Ботхейм отсудил у «Краснодара» 500 тысяч
2023.02.09 08:31
2
Агент Ботхейма ответил на вопрос, выплатит ли «Краснодар» норвежцу 500 тысяч
2023.02.08 16:45
1
«Краснодар» проиграл дело Ботхейму и должен ему 500 тысяч
2023.02.08 11:58
6
Ботхейм: «Я был счастлив уехать из России»
2022.10.22 11:26
7
Фото
Ботхейм перешел в «Салернитану». «Краснодар» намерен судиться с ним
2022.07.07 23:37
4
Ботхейм согласовал контракт с «Салернитаной». «Краснодар» намерен судиться с ним
2022.07.04 21:29
1
Ботхейм перейдет в «Салернитану». «Краснодар» будет судиться с игроком
2022.07.03 10:37
1
«Краснодар» намерен судиться с Ботхеймом. Он расторг контракт в одностороннем порядке
2022.07.01 15:15
1
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Агент Сафонов: «Разрыв контракта с Ботхеймом – это первый звонок. Другие игроки начнут этим же заниматься»
2022.05.18 15:02
Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром». Он провел 0 матчей, за него заплатили 5 миллионов
2022.05.18 13:29
2
Ботхейм может не вернуться в «Краснодар» летом. Он еще не играл за клуб
2022.04.05 21:03
«Сложное время для «Краснодара». Агент Ботхейма – о приостановке контрактов легионеров клуба
2022.03.04 12:19
«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами
2022.03.03 17:17
14
Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»
2022.02.22 18:12
7
Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Холанд – самый фантастический футболист, с которым я когда-либо играл»
2022.02.21 23:20
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), Ботхейм забил первый гол
2022.02.20 19:41
2
Сульшер посетит матч «Краснодар» – «Ростов» («РБ Спорт»)
2022.02.20 17:33
Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Мне подходят команды, которые стремятся доминировать на поле»
2022.02.13 17:30
1
Алонсо, Ботхейм – в старте «Краснодара» на матч с «Жилиной»
2022.01.23 14:21
Фото
Холанд: «Краснодар», береги Ботхейма»
2021.12.24 13:43
1
Первый тренер Ботхейма: «В борьбе за Эрика «Краснодар» опередил итальянцев и бельгийцев»
2021.12.24 12:44
Ботхейм: «Круто, что «Краснодар» согласился столько заплатить за меня»
2021.12.23 10:58
7
Агент: «Многие европейские клубы интересовались Ботхеймом, но он захотел перейти в «Краснодар»
2021.12.23 07:51
3
Фото
Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года
2021.12.22 20:13
5
Журналист Скира: «Краснодар» заплатит за Ботхейма 5 миллионов
2021.12.21 15:57
7
«Краснодар» близок к подписанию форварда «Буде-Глимта» Ботхейма
2021.12.21 14:31
5
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