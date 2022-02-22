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  • Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»

Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»

22 февраля 2022, 18:12
7

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм признался, что советовался со своим другом Эрлингом Холандом перед переходом в российский клуб.

— Ты сказал, что вы с Холандом друзья. А с ним советовался перед переездом в Россию?

— Да. Я был с ним в Германии за 4-5 дней перед подписанием контракта с «Краснодаром». Я советовался и с Эрлингом, и с его отцом, и со своим агентом, ну и конечно со своей семьей. Все поддержали мой выбор. Думаю, они счастливы за меня.

— Что Эрлинг говорил о твоем трансфере?

— Он сказал: «Если ты уверен – соглашайся. Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии». Он также уверен, что я смогу развиться как футболист в «Краснодаре». Надеюсь, все будет так, как он говорит.

— Ты в «Краснодаре», Эрлинг в «Боруссии». Надеешься на встречу в Лиге чемпионов?

— Конечно. На самом деле, это моя мечта – сыграть против Эрлинга в Лиге чемпионов. Это будет крутым событием для нашей дружбы и для нас двоих. Надеюсь, «Краснодар» попадет в Лигу чемпионов, и наша встреча случится. Но для этого надо постараться.

  • «Краснодар» купил Ботхейма за 5 миллионов евро.
  • Он забил 15 голов в 30 матчах чемпионата Норвегии.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Боруссия Д Краснодар Ботхейм Эрик Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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Fusballer
1645544989
А про себя он так не сказал?))
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Aldo.CSKA
1645545194
"Это большой шаг из Норвегии" - только не уточнил шаг куда))
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serglider
1645552623
Холанд, стопудово его тролил, а он принял все за "чистую монету")))
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Юрэс
1645554089
Надеюсь это была НЕ ПОД........КА ??? МОЖЕТ холанд боится потерять место в старте ДОРТМУ НТА!?!?!?+?!?!
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DOCTOR PENALTY
1645558524
Краснодар - клуб друзей Холанда! Это круто! *****
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portero
1645560538
поглядим на тебя , как Эрик....
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Hektor 84
1645693625
Холланд хоть сам знает где Краснодар находится?
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