Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм признался, что советовался со своим другом Эрлингом Холандом перед переходом в российский клуб.

— Ты сказал, что вы с Холандом друзья. А с ним советовался перед переездом в Россию?

— Да. Я был с ним в Германии за 4-5 дней перед подписанием контракта с «Краснодаром». Я советовался и с Эрлингом, и с его отцом, и со своим агентом, ну и конечно со своей семьей. Все поддержали мой выбор. Думаю, они счастливы за меня.

— Что Эрлинг говорил о твоем трансфере?

— Он сказал: «Если ты уверен – соглашайся. Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии». Он также уверен, что я смогу развиться как футболист в «Краснодаре». Надеюсь, все будет так, как он говорит.

— Ты в «Краснодаре», Эрлинг в «Боруссии». Надеешься на встречу в Лиге чемпионов?

— Конечно. На самом деле, это моя мечта – сыграть против Эрлинга в Лиге чемпионов. Это будет крутым событием для нашей дружбы и для нас двоих. Надеюсь, «Краснодар» попадет в Лигу чемпионов, и наша встреча случится. Но для этого надо постараться.

«Краснодар» купил Ботхейма за 5 миллионов евро.

Он забил 15 голов в 30 матчах чемпионата Норвегии.

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