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    Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»

    Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм признался, что советовался со своим другом Эрлингом Холандом перед переходом в российский клуб.

    — Ты сказал, что вы с Холандом друзья. А с ним советовался перед переездом в Россию?

    — Да. Я был с ним в Германии за 4-5 дней перед подписанием контракта с «Краснодаром». Я советовался и с Эрлингом, и с его отцом, и со своим агентом, ну и конечно со своей семьей. Все поддержали мой выбор. Думаю, они счастливы за меня.

    — Что Эрлинг говорил о твоем трансфере?

    — Он сказал: «Если ты уверен – соглашайся. Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии». Он также уверен, что я смогу развиться как футболист в «Краснодаре». Надеюсь, все будет так, как он говорит.

    — Ты в «Краснодаре», Эрлинг в «Боруссии». Надеешься на встречу в Лиге чемпионов?

    — Конечно. На самом деле, это моя мечта – сыграть против Эрлинга в Лиге чемпионов. Это будет крутым событием для нашей дружбы и для нас двоих. Надеюсь, «Краснодар» попадет в Лигу чемпионов, и наша встреча случится. Но для этого надо постараться.

    • «Краснодар» купил Ботхейма за 5 миллионов евро.
    • Он забил 15 голов в 30 матчах чемпионата Норвегии.

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    Источник: Sport24

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    22.02.2022 18:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:07

      Холланд хоть сам знает где Краснодар находится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 23:08

      поглядим на тебя , как Эрик....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2022, 22:35

      Краснодар - клуб друзей Холанда! Это круто! *****

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 21:21

      Надеюсь это была НЕ ПОД........КА ???
      МОЖЕТ холанд боится потерять место в старте ДОРТМУ НТА!?!?!?+?!?!

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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 20:57

      Холанд, стопудово его тролил, а он принял все за "чистую монету")))

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 22 февраля 2022, 18:53

      "Это большой шаг из Норвегии" - только не уточнил шаг куда))

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 18:49

      А про себя он так не сказал?))

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