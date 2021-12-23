Агент: «Многие европейские клубы интересовались Ботхеймом, но он захотел перейти в «Краснодар»

Джим Сольбаккен, агент новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал переход своего клиента в российский клуб.

«Многие европейские клубы интересовались Эриком, но чем подробнее мы изучили все предложения, тем яснее стало то, что Эрик хочет перейти в «Краснодар».

Было очень приятно взаимодействовать с директором клуба Владимиром Хашигом и его помощниками, которые работали над этой сделкой. Настоящие джентльмены! Я очень рад, что все прошло хорошо», – сказал агент.