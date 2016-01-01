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    Агент: «Многие европейские клубы интересовались Ботхеймом, но он захотел перейти в «Краснодар»

    Джим Сольбаккен, агент новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал переход своего клиента в российский клуб.

    «Многие европейские клубы интересовались Эриком, но чем подробнее мы изучили все предложения, тем яснее стало то, что Эрик хочет перейти в «Краснодар».

    Было очень приятно взаимодействовать с директором клуба Владимиром Хашигом и его помощниками, которые работали над этой сделкой. Настоящие джентльмены! Я очень рад, что все прошло хорошо», – сказал агент.

    • Ботхейм заключил с «Краснодаром» контракт до 2025 года.
    • По информации VG, за 21-летнего норвежца заплатили 8 миллионов евро без учета бонусов.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55416

      portero 2 часа назад

      с детства влюблен в Быков...

      2
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      Рейтинг: +15124

      paracetamol 2 часа назад

      Бабла больше дали, только и всего!

      2
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